В Госдепе анонсировали возможные переговоры США с союзниками по НАТО

Соединённые Штаты в ближайшие дни могут провести консультации с членами альянса НАТО для обсуждения отношений с Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы воспользуемся всеми имеющимися у нас возможностями, в том числе многосторонними контактами, в ближайшие дни. А также, возможно, с НАТО, чтобы ясно дать понять нашу обеспокоенность и сравнить позиции», — рассказал он на брифинге.

По словам Прайса, США находятся в постоянном контакте с властями Украины по вопросам её оборонных потребностей.

В 2021 году США уже предоставили стране помощи на сумму более $400 млн в рамках стратегического партнёрства, напомнил Прайс.

Ранее заместитель секретаря российского Совбеза Александр Гребёнкин предупредил о риске конфликтов на фоне активности НАТО у границ.

Он подчеркнул сохранение высокого уровня «угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооружённых конфликтов и инцидентов на государственной границе».