Совбез России предупредил о риске конфликтов на фоне активности НАТО у границ

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Рост активности альянса НАТО усиливает угрозу вооружённых конфликтов на границе России. Об этом заявил заместитель секретаря российского Совбеза Александр Гребёнкин в интервью «Российской газете».
Совбез России предупредил о риске конфликтов на фоне активности НАТО у границ
  • Reuters

«В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе. В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооружённых конфликтов и инцидентов на государственной границе», — заявил Гребёнкин.

По его словам, сложная обстановка на границе формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о летающих возле российской границы стратегических бомбардировщиках НАТО.

В свою очередь, в Министерстве обороны России заявляли, что расценивают военную активность США и НАТО в Чёрном море как «изучение предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Украиной силового решения конфликта на юго-востоке».

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