Белый дом: Украина и США поддерживают тесные контакты

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и Киев поддерживают тесные контакты.

«Мы поддерживаем тесные контакты с украинским руководством, но мне нечего анонсировать сегодня», — приводит ТАСС её слова.

Так она ответила на вопрос о том, может ли Вашингтон отправить Киеву дополнительные вооружения или советников, а также поступали ли соответствующие запросы с Украины.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger, из-за опасений «вторжения России».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения СМИ.

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