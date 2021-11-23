Песков прокомментировал возможность отправки оружия и советников из США на Украину

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что в США изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений.

Он отметил, что «отправка на Украину военных советников и вооружения — это не надо исключать, потому что это имеет место».

«Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединённых Штатов, но и из других стран НАТО. И всё это, конечно же, ведёт к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения», — заявил Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США Джо Байдена изучают возможность отправки на Украину военных советников, а также дополнительных вооружений, в том числе ПЗРК Stinger, из-за опасений «вторжения России».