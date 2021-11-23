Глава «Молдовагаза» попросил у правительства заём в $74 млн для платы за газ
Об этом сообщает РИА Новости.
«В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством, нужно заплатить за октябрь и середину ноября. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа, мы должны 1,3 млрд леев», — сказал Чебан в эфире TV.
Ранее «Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.
Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был.
Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан после этого сообщил, что компания получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой с неуплатой.