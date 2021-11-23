Глава «Молдовагаза» попросил у правительства заём в $74 млн для платы за газ

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Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан обратился к правительству Молдавии, чтобы попросить заём в размере около $74 млн для оплаты газа по контракту с «Газпромом».

Об этом сообщает РИА Новости.

«В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством, нужно заплатить за октябрь и середину ноября. Мы обратились к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям, к правительству, чтобы получить помощь в виде займа, мы должны 1,3 млрд леев», — сказал Чебан в эфире TV.

Ранее «Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был. 

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан после этого сообщил, что компания получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой с неуплатой.

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