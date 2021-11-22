Госдеп: намерения Москвы в отношении Украины неизвестны

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Госдеп США, комментируя сообщения о том, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, заявил, что не знает намерений Москвы.
Госдеп: намерения Москвы в отношении Украины неизвестны
  • Reuters

«Мы не можем говорить о намерениях Москвы, но мы знакомы с теми схемами, по которым действует Россия», — приводит РИА Новости слова Неда Прайса.

Он отметил, что любые агрессивные действия в отношении Украины вызвали бы беспокойство Вашингтона.

Прайс также не сообщил о том, какие могут последовать действия в отношении Москвы.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными, включая карты, согласно которым идёт якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, крупномасштабному «вторжению» на Украину из нескольких точек. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что никакой напряжённости на границе России с Украиной нет.

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