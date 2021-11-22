«Молдовагаз» планирует решить проблему с «Газпромом» при помощи властей в кратчайшие сроки

Короткая ссылка
Компания «Молдовагаз» заявила, что при помощи властей Молдавии решит проблему с «Газпромом» в кратчайшие сроки.
«Молдовагаз» планирует решить проблему с «Газпромом» при помощи властей в кратчайшие сроки
  • Reuters

«В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации. В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии в кратчайшие сроки данный вопрос будет решён», — говорится в сообщении молдавской компании в Facebook.

В пресс-службе добавили, что обязательства по оплате не были исполнены в срок, потому что в октябре «Молдовагаз» испытала дефицит платёжного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ с $126,70 за тысячу кубометров в первом квартале до $800,62 в октябре.

При этом в тариф была включена среднегодовая закупочная цена в $148,61, отметила компания.

Ранее «Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был. 

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан после этого сообщил, что компания получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой с неуплатой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить