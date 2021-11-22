«Молдовагаз» планирует решить проблему с «Газпромом» при помощи властей в кратчайшие сроки

Компания «Молдовагаз» заявила, что при помощи властей Молдавии решит проблему с «Газпромом» в кратчайшие сроки.

«В настоящий момент продолжается работа по урегулированию данной ситуации. В то же время выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Молдавии в кратчайшие сроки данный вопрос будет решён», — говорится в сообщении молдавской компании в Facebook.

В пресс-службе добавили, что обязательства по оплате не были исполнены в срок, потому что в октябре «Молдовагаз» испытала дефицит платёжного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ с $126,70 за тысячу кубометров в первом квартале до $800,62 в октябре.

При этом в тариф была включена среднегодовая закупочная цена в $148,61, отметила компания.

Ранее «Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан после этого сообщил, что компания получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой с неуплатой.