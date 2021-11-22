В Одессе заявили о возможных веерных отключениях электричества

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о возможных веерных отключениях электричества в городе.

Как сообщает «СТРАНА.ua», мэр отметил, что в связи с данной угрозой власти обеспокоены больными коронавирусной инфекцией, которые нуждаются в кислородной поддержке.

«Веерные отключения — это не просто отключить холодильник в данном случае или посидеть без света при свечках. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти», — сказал Труханов.

По словам мэра, о возможных веерных отключениях его предупредили на совещании в обладминистрации.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко не исключил возможность веерных отключений электричества в украинской столице в связи с нехваткой угля и газа у 12 столичных предприятий, производящих тепло и электроэнергию.

22 ноября министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что украинские атомные электростанции (АЭС) в феврале впервые в истории будут работать на максимальной мощности.

13 ноября пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщила, что государственные теплоэлектростанции были загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.