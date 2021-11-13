В «Укрэнерго» заявили о проблемах с работой государственных ТЭС

Пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщает, что по состоянию на 13 ноября на Украине государственные теплоэлектростанции загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что на государственных ТЭС нагрузку несут всего три энергоблока из 23, что составляет около 10% от их мощности.

В то же время на частных ТЭС из-за отсутствия угля не работают четыре блока.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о возможных веерных отключениях электричества в украинской столице.

11 ноября диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» активировал аварийную помощь от энергосистемы Словакии объёмом 100 МВт.