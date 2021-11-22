В Минэнерго Украины заявили, что АЭС в феврале заработают на максимальной мощности

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что отечественные атомные электростанции (АЭС) в феврале впервые в истории будут работать на максимальной мощности.
В Минэнерго Украины заявили, что АЭС в феврале заработают на максимальной мощности
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Как сообщает УНИАН, он отметил, что в работе будут задействованы все 15 энергоблоков.

«Будем работать 14 энергоблоками, в феврале есть возможность включить 15-й энергоблок. Такого раньше не было. Мы изменили отношение к атомной генерации», — цитирует его агентство.

Глава НАЭК «Энергоатом» Пётр Котин уточнил, что примерно с 1 по 15 февраля 2022 года энергоблок на Ровенской АЭС, который сейчас выведен в ремонт, будет подключён к системе. Таким образом, впервые в истории в работе будут находиться все 15 энергоблоков украинских АЭС.

Ранее генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль выразил опасение, что большая нагрузка на старую инфраструктуру украинских АЭС может привести к трагедии.

13 ноября пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщила, что на Украине государственные теплоэлектростанции были загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.

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