На Украине предложили «поставить свечку» за сохранность атомной энергетики
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«Надо свечку поставить за то, чтобы... не взорвалось, потому что всё — старьё», — цитирует его РИА Новости.
Москаль добавил, что энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. По его мнению, это может «закончиться большой трагедией».
13 ноября пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщила, что на Украине государственные теплоэлектростанции были загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.