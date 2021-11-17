На Украине предложили «поставить свечку» за сохранность атомной энергетики

Генерал-лейтенант МВД Украины в отставке Геннадий Москаль выразил опасение, что атомная энергетика в стране находится в опасности. Такое мнение он выразил в эфире «Четвёртого канала».

«Надо свечку поставить за то, чтобы... не взорвалось, потому что всё — старьё», — цитирует его РИА Новости.

Москаль добавил, что энергоблоки на украинских АЭС работают с большой загрузкой. По его мнению, это может «закончиться большой трагедией».

13 ноября пресс-служба компании «Укрэнерго» сообщила, что на Украине государственные теплоэлектростанции были загружены на 10%, остальные оказались без угля или ремонтируются.