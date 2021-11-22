Сенатор Цеков прокомментировал сообщения СМИ о планах России «вторгнуться» на Украину

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщения американских СМИ о том, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными, согласно которым идёт якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному «вторжению» на Украину.

«Они накручивают ситуацию... Это нужно для того, чтобы оправдать активное передвижение НАТО как по своей территории, так и за её пределами. Необходимо оправдать военные бюджеты, вооружения, которые они поставили и будут поставлять на Украину, увеличивать расходы на оборону… Разведке таким образом нужно демонстрировать свою необходимость и полезность», — рассказал сенатор.

По его словам, Россия является «страной-защитницей, а не агрессором».

При этом парламентарий отметил, что страны НАТО, в частности США, являются агрессорами, поскольку за последние годы развязали не одну войну.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными, включая карты, согласно которым идёт якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному «вторжению» на Украину из нескольких точек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России. По его словам, в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.

Песков отметил, что нельзя исключать, что это используется для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».