Сенатор Цеков прокомментировал сообщения СМИ о планах России «вторгнуться» на Украину

Короткая ссылка
Ангелина Шурпина
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT сообщения американских СМИ о том, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными, согласно которым идёт якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному «вторжению» на Украину.
Сенатор Цеков прокомментировал сообщения СМИ о планах России «вторгнуться» на Украину
  • Reuters

«Они накручивают ситуацию... Это нужно для того, чтобы оправдать активное передвижение НАТО как по своей территории, так и за её пределами. Необходимо оправдать военные бюджеты, вооружения, которые они поставили и будут поставлять на Украину, увеличивать расходы на оборону… Разведке таким образом нужно демонстрировать свою необходимость и полезность», — рассказал сенатор.

По его словам, Россия является «страной-защитницей, а не агрессором».

При этом парламентарий отметил, что страны НАТО, в частности США, являются агрессорами, поскольку за последние годы развязали не одну войну.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщило о том, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными, включая карты, согласно которым идёт якобы наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому и крупномасштабному «вторжению» на Украину из нескольких точек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ряд западных СМИ используются как трубы для вбросов против России. По его словам, в Кремле видят, что ведётся целенаправленная информационная кампания.

Песков отметил, что нельзя исключать, что это используется для прикрытия «агрессивных помыслов, которые могут иметь место в Киеве».

Президент России Владимир Путин, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить