Депутат Белик назвал заявление Кулебы о попытках России ослабить Украину провокационным

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Россия ещё с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные средства.

По словам парламентария, с 2014 года по инициативе украинских властей был расторгнут ряд двусторонних договоров с Россией в различных областях сотрудничества.

«Перекладывание с больной головы на здоровую — это пример классической украинской дипломатии... Ещё в марте 2014 года Украина практически полностью приостановила сотрудничество с Россией в военно-технической сфере, затем — в сфере ВПК. Постепенно официальный Киев разорвал все отношения с нашей страной, в том числе экономические, транспортные, туристические, а ведь Россия до этого времени была основным партнёром Украины», — высказался депутат.

Белик подчеркнул, что Киев разорвал производственные цепочки с Россией, оставив свои предприятия «без традиционного рынка сбыта».

«А теперь Кулеба заявляет, что наша страна в течение семи лет пытается ослабить Украину и блокировать её сотрудничество с другими государствами. Это заявление, как и другие высказывания Кулебы, безосновательно и носит провокационный характер», — добавил депутат.

По его словам, глава украинского МИД пытается привлечь внимание к своей персоне, используя русофобские высказывания.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия ещё с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные средства.