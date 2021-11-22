Кулеба заявил, что главная цель России — делать Украину максимально слабой

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Россия ещё с 2014 года пытается ослабить Украину, используя для этого различные средства.
Кулеба заявил, что главная цель России — делать Украину максимально слабой
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«Главная цель России — делать Украину максимально слабой... Дестабилизируя внутри, блокируя сотрудничество Украины с другими государствами в оборонной сфере», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24».

Он также выразил мнение, что президент России Владимир Путин действительно рассматривает возможность наступательной операции на Украину. 

Российский лидер, комментируя предположения о якобы подготовке российской стороны к вторжению на Украину, заявил, что не слышал об «этих алармистских заявлениях».

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