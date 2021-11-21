Политолог Бальбек увидел «мошенническую схему» в заявлениях Украины о «нападении России»

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Анастасия Белоусова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал слова руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, который выразил уверенность в том, что Россия «готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года», а также попросил у США больше военной помощи.

«Вот оно самое главное, ключевое слово — «больше». Ради этого слова всё и происходит на Украине: дайте больше денег, больше оружия, больше преференций, мы же «защищаем» вас от России, так что не скупитесь и раскрывайте кошельки для защитников западной цивилизации», — сказал политолог.

По его словам, «очередному украинскому силовику эта формула кажется идеальной для выкачивания западной помощи».

«Но в Европе уже практически все поняли, что «российская угроза» в украинской вариации — это просто «мошенническая схема», которая успешно работает уже в течение семи лет», — добавил он.

Бальбек также прокомментировал слова Буданова о способности России одновременно высадить до 3,5 тыс. десантников.

«Что можно сказать начальнику украинской разведки — десант не атакует, он высаживается на подготовленные и зачищённые плацдармы. Стыдно не знать это начальнику военной разведки», — заключил политолог.

Ранее руководитель Кирилл Буданов дал интервью изданию Military Times, в котором выразил уверенность, что Россия «готовится к нападению» на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

Также Буданов попросил у США дополнительную военную помощь. По его словам, США должны дать Украине «всё, чего она не получала раньше».

Политолог Владимир Шаповалов и научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT объяснили публикации западных СМИ о «подготовке российской стороны к вторжению на Украину».

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