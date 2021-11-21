Зеленский: Украина продолжает платить большую цену за свою свободу

Украина заплатила и продолжает платить большую цену за свою свободу, заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая во время празднования Дня достоинства и свободы в стране.

«Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину свою жизнь. И никогда не простим всех, кто лишил их жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не получится», — сказал Зеленский.

По его словам, «пора уже изменить самовосприятие и мышление».

«Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ», — отметил президент.

24 августа Зеленский поздравил граждан Украины с 30-летием независимости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Украину с Днём независимости, пообещал, что Вашингтон продолжит поддержку евро-атлантических устремлений Киева.