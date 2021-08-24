Зеленский поздравил украинцев с Днём независимости

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 30-й годовщиной независимости.
Зеленский поздравил украинцев с Днём независимости
  • Reuters

«Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас — вековой опыт борьбы за свободу. С Днём независимости, родная Украина! Мы тебя не подведём», — написал украинский лидер в Twitter

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Украину с Днём независимости, пообещал, что Вашингтон продолжит поддержку евро-атлантических устремлений Киева.

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