Зеленский поздравил украинцев с Днём независимости

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с 30-й годовщиной независимости.

«Сегодня все видят: Украина состоялась и занимает достойное место среди свободных, демократических государств. Мы уверенно смотрим в будущее, ведь у нас — вековой опыт борьбы за свободу. С Днём независимости, родная Украина! Мы тебя не подведём», — написал украинский лидер в Twitter.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен, поздравляя Украину с Днём независимости, пообещал, что Вашингтон продолжит поддержку евро-атлантических устремлений Киева.