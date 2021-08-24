Госсекретарь США Блинкен поздравил Украину с 30-летием независимости

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Украину с 30-й годовщиной независимости. Его заявление опубликовано на сайте американского внешнеполитического ведомства.

«От имени Соединённых Штатов я передаю наилучшие пожелания народу Украины по случаю празднования Дня независимости», — говорится в послании.

Блинкен пообещал стране дальнейшую поддержку в усилиях, направленных на «достижение евро-атлантических устремлений, восстановление и обеспечение безопасности международно признанных границ и защиту от агрессии со стороны России».

По его словам, Вашингтон привержен укреплению отношений с Киевом по мере совместной работы над «построением процветающего будущего для всех украинцев».

Ранее сообщалось, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена с 30 на 31 августа.