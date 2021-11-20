Глава Минобороны Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Польшей

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал о текущей ситуации на белорусско-польской границе.

Министр отметил, что на границе с Белоруссией происходит наращивание военной мощи со стороны Польши.

«Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определённой подготовки горячего момента», — сказал Хренин в интервью, который опубликовал «Воен ТВ» в YouTube.

Он отметил, что развитие ситуации на данный момент сложно спрогнозировать, однако события на границе напоминают военачальнику «события перед Великой Отечественной войной».

Ранее Хренин назвал голословными заявления Польши об участии белорусских военнослужащих в миграционном кризисе на границе двух государств.