Глава Минобороны Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Польшей

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу Al Jazeera рассказал о текущей ситуации на белорусско-польской границе.
Глава Минобороны Белоруссии рассказал о ситуации на границе с Польшей
  • Reuters

Министр отметил, что на границе с Белоруссией происходит наращивание военной мощи со стороны Польши.

«Я боюсь, не происходит ли то же самое сейчас. Не находимся ли мы на какой-то стадии определённой подготовки горячего момента», — сказал Хренин в интервью, который опубликовал «Воен ТВ» в YouTube.

Он отметил, что развитие ситуации на данный момент сложно спрогнозировать, однако события на границе напоминают военачальнику «события перед Великой Отечественной войной».

Ранее Хренин назвал голословными заявления Польши об участии белорусских военнослужащих в миграционном кризисе на границе двух государств.

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