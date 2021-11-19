В Белоруссии раскритиковали заявления Польши о причастности Минска к миграционному кризису
- AP
Об этом сообщает агентство БЕЛТА, ссылаясь на выдержки из интервью Хренина телеканалу Al Jazeera.
«Не нравятся действия польского военного ведомства, которое голословно обвиняет нас, людей военных, что мы участвуем в этом кризисе, чуть ли там не управляем им», — сказал Хренин, отметив, что это «очень опасно и неправильно».
Министр также заявил о готовности перейти к консультациям и диалогу на данную тему с властями Польши.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время беседы с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.