В Белоруссии раскритиковали заявления Польши о причастности Минска к миграционному кризису

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал голословными заявления Польши об участии белорусских военнослужащих в миграционном кризисе на границе двух государств.

Об этом сообщает агентство БЕЛТА, ссылаясь на выдержки из интервью Хренина телеканалу Al Jazeera.

«Не нравятся действия польского военного ведомства, которое голословно обвиняет нас, людей военных, что мы участвуем в этом кризисе, чуть ли там не управляем им», — сказал Хренин, отметив, что это «очень опасно и неправильно».

Министр также заявил о готовности перейти к консультациям и диалогу на данную тему с властями Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время беседы с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.