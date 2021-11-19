В Белоруссии раскритиковали заявления Польши о причастности Минска к миграционному кризису

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Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин назвал голословными заявления Польши об участии белорусских военнослужащих в миграционном кризисе на границе двух государств.
В Белоруссии раскритиковали заявления Польши о причастности Минска к миграционному кризису
  • AP

Об этом сообщает агентство БЕЛТА, ссылаясь на выдержки из интервью Хренина телеканалу Al Jazeera.

«Не нравятся действия польского военного ведомства, которое голословно обвиняет нас, людей военных, что мы участвуем в этом кризисе, чуть ли там не управляем им», — сказал Хренин, отметив, что это «очень опасно и неправильно».

Министр также заявил о готовности перейти к консультациям и диалогу на данную тему с властями Польши.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что во время беседы с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель предложил варианты разрешения миграционного кризиса на белорусско-польской границе.

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