Белоруссия увеличила число бригад скорой помощи у границы с Польшей

Минздрав Белоруссии сообщил, что увеличил до двух число дежурных бригад скорой помощи в логистическом центре у границы с Польшей из-за роста обращений размещённых там беженцев.

Как отметило ведомство в своём Telegram-канале, данное решение было принято из-за роста обращений беженцев.

«В связи с возросшим количеством обращающихся за консультативной помощью иностранных граждан, которые сейчас размещены в торгово-логистическом центре на белорусско-польской границе, принято решение о дежурстве двух бригад скорой медицинской помощи», — отмечается в заявлении.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поручил усилить меры безопасности в логистическом центре в Гродненской области возле границы Белоруссии и Польши, где размещены мигранты.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.