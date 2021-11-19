Лукашенко поручил усилить меры безопасности в пункте размещения мигрантов на границе
- AP
Об этом сообщило издание SB.by со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Отмечается, что министру МЧС Вадиму Синявскому и губернатору Гродненской области Владимиру Каранику поручено обратить внимание на меры противопожарной безопасности.
При этом пограничникам и сотрудникам областного УВД Лукашенко поручил обеспечивать безопасность лагеря мигрантов в целом.
Ранее президенты России и Белоруссии выразили озабоченность из-за неприемлемых действий Польши в отношении мигрантов на белорусско-польской границе.