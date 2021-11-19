Путин и Лукашенко выразили озабоченность из-за действий Польши на границе

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко выразили озабоченность из-за неприемлемых действий Польши в отношении мигрантов на белорусско-польской границе.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражена серьёзная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств», — говорится в заявлении.

Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.