Путин и Лукашенко выразили озабоченность из-за действий Польши на границе
- AP
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Выражена серьёзная озабоченность в связи с неприемлемыми, жестокими действиями польских пограничников, включая активное использование грубой силы и спецсредств», — говорится в заявлении.
Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.
16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.
Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.