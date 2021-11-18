Корреспондент RT рассказал о настроениях мигрантов на польско-белорусской границе

Корреспондент RT Константин Придыбайло во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал о настроениях мигрантов на польско-белорусской границе.

«Есть люди, которые уже готовы вернуться, и даже уже купить сами билет... Их беспокоит единственный нюанс — штраф: у многих закончились визы, и они переживают, что им выпишут штраф», — отметил он.

Вместе с тем Придыбайло указал, что белорусские власти готовы простить мигрантам данные штрафы.

«Потому что люди действительно бежали не от лучшей жизни и нарушили закон потому, что их обманули, в первую очередь», — добавил он.

Ранее в Белоруссии обвинили Польшу в нарушении международных норм в отношении беженцев на границе.

16 ноября польские пограничники применили водомёты против мигрантов.

Также в Пограничной страже Польши заявили, что в случае необходимости сотрудники ведомства без колебаний применят оружие.