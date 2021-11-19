СК Белоруссии: потерпевшими в результате действий польских силовиков признаны 65 человек
«Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили... признаны потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин России, остальные — граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины», — цитирует БЕЛТА председателя белорусского СК Дмитрия Гора.
18 ноября Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о пропаганде войны.
Также Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.