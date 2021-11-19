СК Белоруссии: потерпевшими в результате действий польских силовиков признаны 65 человек

Следственный комитет Белоруссии признал потерпевшими от применения польскими силовиками спецсредств на границе 65 человек, в том числе гражданина России.

«Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили... признаны потерпевшими от противоправных действий 65 лиц. Это двое граждан Республики Беларусь, один гражданин России, остальные — граждане Ирака, среди которых 14 несовершеннолетних, женщины», — цитирует БЕЛТА председателя белорусского СК Дмитрия Гора.

18 ноября Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о пропаганде войны.

Также Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.