Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против должностных лиц Польши

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о пропаганде войны.

Соответствующее заявление генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа было опубликовано на YouTube-канале ведомства.

«Нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Белоруссия. В данном случае речь идёт о наличии состава, признаков преступления, предусмотренного статьёй «Пропаганда войны», — заявил он.

Уточняется, что в этой связи Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету страны.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе.