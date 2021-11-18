Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против должностных лиц Польши

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Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении польских должностных лиц по статье о пропаганде войны.
Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело против должностных лиц Польши
  • РИА Новости

Соответствующее заявление генерального прокурора Белоруссии Андрея Шведа было опубликовано на YouTube-канале ведомства.

«Нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Белоруссия. В данном случае речь идёт о наличии состава, признаков преступления, предусмотренного статьёй «Пропаганда войны», — заявил он.

Уточняется, что в этой связи Генеральной прокуратурой возбуждено уголовное дело, расследование которого поручено Следственному комитету страны.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о преступлении против безопасности человечества в связи с действиями польских силовиков в отношении мигрантов на границе. 

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