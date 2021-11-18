На границе Белоруссии и Польши госпитализировали двух мигрантов

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За минувшие сутки на границе Белоруссии и Польши к медицинским специалистам обратились девять мигрантов, двое из которых были госпитализированы.
На границе Белоруссии и Польши госпитализировали двух мигрантов
  • Reuters
  • © Leonid Scheglov

«Всего за прошедшие сутки к дежурным специалистам скорой помощи на белорусско-польской границе обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое», — говорится в заявлении Минздрава Белоруссии.

По данным ведомства, ещё 28 человек обращались к дежурным за консультациями.

Врио канцлера Германии Ангела Меркель ранее в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся в республике беженцам.

Еврокомиссия приняла решение выделить €700 тыс. на помощь мигрантам на границе с Белоруссией.

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