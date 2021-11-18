На границе Белоруссии и Польши госпитализировали двух мигрантов
- Reuters
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«Всего за прошедшие сутки к дежурным специалистам скорой помощи на белорусско-польской границе обратились девять пациентов. Из них госпитализированы двое», — говорится в заявлении Минздрава Белоруссии.
По данным ведомства, ещё 28 человек обращались к дежурным за консультациями.
Врио канцлера Германии Ангела Меркель ранее в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подчеркнула необходимость оказания гуманитарной помощи находящимся в республике беженцам.
Еврокомиссия приняла решение выделить €700 тыс. на помощь мигрантам на границе с Белоруссией.