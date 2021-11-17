ЕС выделит €700 тысяч для помощи мигрантам на границе Польши и Белоруссии

Еврокомиссия приняла решение выделить €700 тыс. на помощь мигрантам на границе Польши и Белоруссии.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление ЕК.

Финансирование будет направлено через Международный комитет Красного Креста, его планируют использовать на закупку продуктов питания, одеял, лекарств и гигиенических средств.

Ранее в Госпогранкомитете Белоруссии сообщили, что «около 2 тыс. беженцев продолжают находиться вблизи белорусско-польской границы».

При этом более 1 тыс. мигрантов разместили в транспортно-логистическом центре «Брузги» в Белоруссии.