В Минске заявили, что Лукашенко не обсуждал с Меркель вопрос его «признания»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель западные санкции и «признание его президентом», заявила РИА Новости пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях и тем более о некоем «признании» в ходе разговоров сказано не было. Тем более что для белорусского общества, избравшего Лукашенко президентом страны, такого вопроса не существует», — сказала она.

По словам Эйсмонт, соответствующее заявление главы МИД Эстонии Эвы-Марии Лийметс означает, что о процессе по решению проблемы беженцев «в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нём не значат».

15 ноября Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.

В МИД Белоруссии заявили, что разговор носил «весьма деловой», конкретный характер.