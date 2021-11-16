В МИД Белоруссии прокомментировали разговор Лукашенко и Меркель

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Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и исполняющего обязанности канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
В МИД Белоруссии прокомментировали разговор Лукашенко и Меркель
  • Reuters

«Конечно, по понятным причинам я не могу углубляться в детали разговора. Более того, сегодня ряд субстантивных вещей был озвучен президентом Беларуси», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что «разговор носил весьма деловой, конкретный характер, это было возможно, потому что обе стороны искренне заинтересованы в разрешении сложившейся ситуации».

«Искренне надеемся, что этот разговор будет иметь позитивные последствия и продолжение», — добавил представитель ведомства.

Ранее Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.

10 ноября российский лидер Владимир Путин в разговоре с Меркель предложил наладить обсуждение проблемы миграционного кризиса в контактах стран — членов Евросоюза с Белоруссией.

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