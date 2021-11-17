В МИД Эстонии заявили о двух условиях Лукашенко для прекращения миграционного кризиса

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Глава МИД Эстонии Эва-Мария Лийметс в эфире ETV заявила, что белорусский президент Александр Лукашенко в качестве условий для прекращения миграционного кризиса на границах Белоруссии с Евросоюзом назвал признание его президентом и отмену санкций.
В МИД Эстонии заявили о двух условиях Лукашенко для прекращения миграционного кризиса
  • Reuters

«Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать», — заявила глава эстонского внешнеполитического ведомства. Её слова приводит Sputnik Беларусь.

В сообщении говорится, что об этом белорусский лидер сказал в ходе разговора с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель.

15 ноября Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.

В МИД Белоруссии заявили, что «разговор носил весьма деловой, конкретный характер, это было возможно, потому что обе стороны искренне заинтересованы в разрешении сложившейся ситуации».

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