В МИД Эстонии заявили о двух условиях Лукашенко для прекращения миграционного кризиса
- Reuters
«Он хочет, чтобы санкции были прекращены, чтобы его признали главой государства, чтобы он мог продолжать», — заявила глава эстонского внешнеполитического ведомства. Её слова приводит Sputnik Беларусь.
В сообщении говорится, что об этом белорусский лидер сказал в ходе разговора с врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
15 ноября Лукашенко и Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили миграционный кризис.
В МИД Белоруссии заявили, что «разговор носил весьма деловой, конкретный характер, это было возможно, потому что обе стороны искренне заинтересованы в разрешении сложившейся ситуации».