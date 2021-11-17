Врачи назвали решение оставлять Саакашвили в тюремной больнице нецелесообразным

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Член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия после посещения грузинского экс-президента Михаила Саакашвили заявил, что тот действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно.
Врачи назвали решение оставлять Саакашвили в тюремной больнице нецелесообразным
  • Reuters
  • © Irakli Gedenidze

«Лечение такого пациента в тюремной больнице нецелесообразно», — передаёт РИА Новости заявление члена консилиума врачей Григолии.

По его словам, Саакашвили действительно голодает, это подтверждают его анализы.

Врач также спрогнозировал возможное скорое осложнение состояния здоровья бывшего грузинского президента. Он утверждает, что на данном этапе Саакашвили нужно интенсивное лечение, которое в больнице при тюрьме обеспечить не смогут.

Ранее главврач тюремной больницы Манана Элефтерова рассказала о самочувствии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

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