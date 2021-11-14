Главврач тюремной больницы рассказала о самочувствии Саакашвили

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Главный врач тюремной больницы Манана Элефтерова рассказала о самочувствии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Как сообщает ТАСС, её комментарий приводит пресс-служба специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

«Пациент Михаил Саакашвили проходит курс лечения в лечебном учреждении №18 (тюремная больница. — Прим. ТАСС) с 8 ноября текущего года. Он находится под пристальным медицинским наблюдением. Проводятся все необходимые лабораторные исследования, он получает все назначенные медикаменты. Его жизни опасность не угрожает», — сообщила врач.

Ранее личный врач экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил об ухудшении состояния его здоровья.

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