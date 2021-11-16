В Минске опровергли данные о прибытии мигрантов на границу Польши через Москву

Официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз опроверг данные о прибытии нелегальных мигрантов в Минск через Москву.

В эфире телеканала «Россия 24» он отметил, что на пяти рейсах белорусской авиакомпании «Белавиа» из российской столицы в понедельник, 15 ноября, был только один иностранец с японским паспортом.

«В прошлый четверг, например, из Франции через Ла-Манш переплыли за один день тысячи нелегальных мигрантов. Получается, что Франция привлекает нелегальных мигрантов к себе?» — прокомментировал Глаз.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее назвал лживыми заявления литовского государственного лидера Гитанаса Науседы о прибытии мигрантов к белорусско-польской границе через Москву.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что обвинения в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши в адрес Москвы являют собой желание перевести проблемы с больной головы на здоровую.

По его словам, российская сторона никоим образом не причастна к ситуации с мигрантами.