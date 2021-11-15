Песков назвал неверным заявление Блинкена о том, что Лукашенко «отвлекает внимание от России»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что действия лидера Белоруссии Александра Лукашенко направлены на отвлечение внимания от действий России на границе с Украиной.
Песков назвал неверным заявление Блинкена о том, что Лукашенко «отвлекает внимание от России»
  • AP

«Мы оцениваем это заявление как неверное. Это неверная трактовка ситуации с миграционным кризисом на белорусско-польской границе... Заявление в корне, в корне неверное, и мы с ним не согласны», — сказал Песков.

14 ноября официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау «подтвердил американскую поддержку Польши перед лицом циничного использования режимом Лукашенко уязвимых мигрантов».

Ранее Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и предостерёг Россию от «повторения ошибки 2014 года».

Также он провёл переговоры с главой французского МИД Жан-Ивом Ле Дрианом. В ходе телефонного разговора они обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Отмечается, что Блинкен и Ле Дриан выразили «твёрдую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины».

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