Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе
- РИА Новости
«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьёзную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла её и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что её спровоцировали», — приводит РИА Новости слова Блинкена на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
По его словам, Россия совершает «провокации» в виде передвижения войск у границы.
Он добавил, что США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.
Ранее Дмитрий Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» на текущей неделе от Киева и Вашингтона с целью дать понять, что у Украины есть союзники, которые «заставят Кремль заплатить высокую цену» в случае «расширения агрессии».