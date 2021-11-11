Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе

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Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и предостерёг Россию от «повторения ошибки 2014 года».
Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе
  • РИА Новости

«Мы обеспокоены тем, что Россия может допустить серьёзную ошибку и попытаться вновь повторить то, что она сделала в 2014 году, когда она накопила силы вдоль границы, пересекла её и проникла на суверенную украинскую территорию, и при этом ложно заявляла, что её спровоцировали», — приводит РИА Новости слова Блинкена на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

По его словам, Россия совершает «провокации» в виде передвижения войск у границы.

Он добавил, что США поддерживают деэскалацию и дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины.

Ранее Дмитрий Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» на текущей неделе от Киева и Вашингтона с целью дать понять, что у Украины есть союзники, которые «заставят Кремль заплатить высокую цену» в случае «расширения агрессии».

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