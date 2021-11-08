Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» от Украины и США

Короткая ссылка
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» на текущей неделе от Киева и Вашингтона с целью дать понять, что у Украины есть союзники, которые «заставят Кремль заплатить высокую цену» в случае «расширения агрессии».
Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» от Украины и США
  • globallookpress.com
  • © John Macdougall/dpa

«Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. И при этих условиях чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнёры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина», его слова приводит РИА Новости.

Агентство напоминает, что 10 ноября Украина и США намерены провести в Вашингтоне заседание комиссии стратегического партнёрства и подписать новую хартию стратегического партнёрства.

5 ноября Кулеба заявил, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО и с незавершёнными реформами под гарантии их выполнения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить