Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» от Украины и США
- globallookpress.com
- © John Macdougall/dpa
«Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. И при этих условиях чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнёры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина», его слова приводит РИА Новости.
Агентство напоминает, что 10 ноября Украина и США намерены провести в Вашингтоне заседание комиссии стратегического партнёрства и подписать новую хартию стратегического партнёрства.
5 ноября Кулеба заявил, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО и с незавершёнными реформами под гарантии их выполнения.