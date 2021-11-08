Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» от Украины и США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» на текущей неделе от Киева и Вашингтона с целью дать понять, что у Украины есть союзники, которые «заставят Кремль заплатить высокую цену» в случае «расширения агрессии».

«Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. И при этих условиях чрезвычайно важным является четкий сигнал, который мы на этой неделе отправим Москве: Украина и США едины в противодействии агрессивным действиям России. У нас есть мощные союзники и партнёры, которые готовы в случае расширения российской агрессии заставить Кремль заплатить высокую цену», — сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина», его слова приводит РИА Новости.

Агентство напоминает, что 10 ноября Украина и США намерены провести в Вашингтоне заседание комиссии стратегического партнёрства и подписать новую хартию стратегического партнёрства.

5 ноября Кулеба заявил, что Украину могут принять в Евросоюз и НАТО и с незавершёнными реформами под гарантии их выполнения.