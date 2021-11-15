Блинкен обсудил с главой МИД Франции ситуацию на границы России и Украины
«Блинкен обсудил с Ле Дрианом сообщения о российских военных действиях на границе с Украиной и внутри неё», — говорится в заявлении.
Стороны выразили «твёрдую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины».
Кроме того, они обсудили совместные усилия по поиску решению касательно ядерной программы Ирана.
Ранее Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и предостерёг Россию от «повторения ошибки 2014 года».