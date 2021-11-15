Блинкен обсудил с главой МИД Франции ситуацию на границы России и Украины

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан в рамках телефонного разговора обсудили ситуацию на российско-украинской границе. Об этом сказано в заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса.

«Блинкен обсудил с Ле Дрианом сообщения о российских военных действиях на границе с Украиной и внутри неё», — говорится в заявлении.

Стороны выразили «твёрдую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины».

Кроме того, они обсудили совместные усилия по поиску решению касательно ядерной программы Ирана.

Ранее Блинкен призвал к деэскалации конфликта в Донбассе и предостерёг Россию от «повторения ошибки 2014 года».

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