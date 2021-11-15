В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о возможности приостановки транзита газа

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления лидера Белоруссии Александра Лукашенко о возможном перекрытии поставок российского газа в Европу в случае новых санкций со стороны ЕС.
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о возможности приостановки транзита газа
  • AP

Песков, отвечая на просьбу журналистов оценить заявление белорусского президента, напомнил слова лидера России Владимира Путина о том, что «Белоруссия — это суверенное государство, и о том, что он действительно допускает возможность эмоциональных решений со стороны президента Белоруссии».

«Второе — президент всё-таки выразил надежду и даже уверенность, что это никоим образом не повлияет на транзит газа и на выполнение Россией обязательств перед получателями газа в Европе», — сказал Песков.

Ранее Путин также сказал, что обсудит с Лукашенко вопрос транзита газа, если белорусский лидер «просто не в сердцах это сказал».

11 ноября Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони отметил, что Евросоюз не позволит Лукашенко запугать себя угрозами перекрыть газ.

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