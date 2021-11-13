Путин прокомментировал заявление Лукашенко о возможности перекрытия газа в ЕС

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в ЕС.
Путин прокомментировал заявление Лукашенко о возможности перекрытия газа в ЕС
  • AP

«Честно говоря, я об этом первый раз слышу. Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул, но он может, наверное, хотя ничего хорошего в этом нет», — сказал он.

Путин также добавил, что обсудит с Лукашенко данный вопрос, если он «просто не в сердцах это сказал».

Вместе с этим президент России отметил, что ранее российская сторона уже сталкивалась с ситуацией блокировки газа, но тогда транзит в ЕС перекрывала Украина.

Ранее Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград прокомментировала заявление президента Белоруссии о возможности остановки транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить