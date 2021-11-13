Путин прокомментировал заявление Лукашенко о возможности перекрытия газа в ЕС

Президент России Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в ЕС.

«Честно говоря, я об этом первый раз слышу. Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул, но он может, наверное, хотя ничего хорошего в этом нет», — сказал он.

Путин также добавил, что обсудит с Лукашенко данный вопрос, если он «просто не в сердцах это сказал».

Вместе с этим президент России отметил, что ранее российская сторона уже сталкивалась с ситуацией блокировки газа, но тогда транзит в ЕС перекрывала Украина.

Ранее Лукашенко призвал ЕС подумать о транзите газа и грузов, которые идут через территорию республики, прежде чем решать вопрос о введении новых санкций.

Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград прокомментировала заявление президента Белоруссии о возможности остановки транзита газа по трубопроводу Ямал — Европа в случае новых санкций ЕС.