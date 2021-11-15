Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным действий США и НАТО в Чёрном море

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным действия США и НАТО в Чёрном море.
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным действий США и НАТО в Чёрном море
  • AP

«Вот мы с президентом России вчера долго разговаривали по этому вопросу. Мерзопакостно ведут себя американцы и натовцы в Чёрном море. Обстановку специально нам накаляют. Но мы же не пацаны, чтобы поддаваться на эти непонятные их телодвижения», — цитирует Лукашенко РИА Новости.

15 ноября флагманский корабль Шестого флота ВМС США Mount Whitney начал переход из Чёрного в Средиземное море. 

Президент России Владимир Путин ранее в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что использование НАТО стратегической авиации с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Чёрного моря — это серьёзный вызов для России.

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