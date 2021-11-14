На Украине рассказали о подготовке к разным сценариям развития миграционного кризиса

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти готовятся к разным сценариям развития миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Соответствующее заявление Данилов сделал после окончания совещания с руководителями ряда украинских ведомств и региональными властями страны.

«Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе», — говорится в сообщении на сайте СНБО.

При этом уточняется, что реагирование должно быть «взвешенным и спокойным».

Ранее украинская 61-я отдельная пехотная егерская бригада заявила, что намерена уничтожать «так называемых мигрантов» на белорусской границе в случае, если они попытаются прорваться на территорию Украины.

Впоследствии данное сообщение было отредактировано — военные уточнили, что речь идёт лишь о маскирующихся под мигрантов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в беседе с литовским лидером Гитанасом Науседой пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.