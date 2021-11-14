На Украине пригрозили уничтожать «так называемых мигрантов» в случае прорыва границы

Украинская 61-я отдельная пехотная егерская бригада заявила, что намерена уничтожать «так называемых мигрантов» на белорусской границе в случае, если они попытаются прорваться на территорию Украины.

«Ни один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», — говорится в сообщении пресс-службы бригады в Facebook.

Позднее данное сообщение было отредактировано, в бригаде уточнили, что речь идёт лишь о маскирующихся под мигрантов.

«Никакие другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», — отмечается теперь в заявлении.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее в беседе с литовским лидером Гитанасом Науседой пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.

Он также заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину.

Позже глава МВД страны Денис Монастырский в эфире телеканала «1+1» анонсировал проведение учений возле украинско-белорусской границы.