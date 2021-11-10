Зеленский: кризис с мигрантами не повлияет на въезд белорусов на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину.

«Сегодня прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. Первым вопросом было усиление нашей государственной границы из-за ситуации в Белоруссии. Хочу отметить, это никоим образом не повлияет на пересечение нашей границы гражданами Белоруссии. Речь лишь о миграционных вызовах и угрозах. Наше государство готово к их решению и преодолению», — приводит РИА Новости слова Зеленского.

Ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов заявил, что все украинские ведомства будут действовать адекватно в случае напряжения на украинско-белорусской границе.

Глава МВД Украины Денис Монастырский сообщил, что Украина удвоит число пограничников из-за угрозы нелегальной миграции из Белоруссии.