Зеленский пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с литовским лидером Гитанасом Науседой пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.

«Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе ЕС и Белоруссии. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах», — написал он в Twitter.

Также лидеры договорились «координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии» COVID-19.

Ранее Зеленский заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину.