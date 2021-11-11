Зеленский пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах

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Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с литовским лидером Гитанасом Науседой пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.
Зеленский пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах
  • © Офис президента Украины

«Обсудил по телефону с Гитанасом Науседой сложную ситуацию на границе ЕС и Белоруссии. Заверил, что Украина будет адекватно реагировать на развитие ситуации на наших границах», — написал он в Twitter.

Также лидеры договорились «координировать меры по сохранению свободы передвижения граждан Украины и Литвы в условиях пандемии» COVID-19.

Ранее Зеленский заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и ЕС не повлияет на возможность въезда белорусов на Украину.

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