Украина проведёт учения у границы с Белоруссией

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Министр МВД Украины Денис Монастырский в эфире телеканала «1+1» заявил, что подразделения территориальной обороны Украины в ближайший месяц будут призваны для проведения учений возле украинско-белорусской границы.
Украина проведёт учения у границы с Белоруссией
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«Вчера на СНБО мы говорили, в частности, про подразделения территориальной обороны. И министр обороны также поддержал эту идею, и президент поддержал, чтоб в этих областях (на границе с Белоруссией) провести учения территориальной обороны. Я дал поручение полиции поднять все общественные формирования, которые есть на этих территориях. Они имеют право на ношение травматического оружия», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что эти люди должны быть призваны на учения, которые должны пройти в ближайшем месяце возле украинско-белорусской границы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с литовским лидером Гитанасом Науседой пообещал адекватно реагировать на ситуацию с мигрантами на границах.

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