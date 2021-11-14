В белорусском Красном Кресте рассказали о ситуации с мигрантами на границе Польши

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Генеральный секретарь белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал о ситуации с мигрантами на границе Польши.
В белорусском Красном Кресте рассказали о ситуации с мигрантами на границе Польши
  • AP

«Уже достаточно штатная ситуация. Конечно, её спокойной не назовёшь, потому что мы видим большое количество мигрантов, которые здесь находятся в неприспособленных для проживания условиях. Поэтому белорусский Красный Крест является провайдером между общественными объединениями, организациями, учреждениями, просто обычными людьми, которые оказывают гуманитарную помощь людям, находящимся здесь», — сказал он.

Шевцов отметил, что организация установила отапливаемые палатки, чтобы обеспечивать теплом и едой детей и женщин, включая беременных.

«Плюс для семьи мы даём небольшой продуктовый набор, чтобы у них оставались какие-то продукты питания», — добавил он.

Отдельно представитель белорусского Красного Креста добавил, что мигрантам помогают с гигиеническими принадлежностями и тёплой одеждой.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Польша нарушает все нормы международного права в ситуации с мигрантами.

8 ноября польские силовики задействовали авиацию на месте скопления мигрантов. По заявлениям белорусского погранкомитета, часть беженцев «перешли к более решительным действиям и начали разрушать польские заграждения».

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