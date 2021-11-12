Глава Минздрава Абхазии рассказал о помощи России в борьбе с COVID-19

Россия оказывает значительную помощь Абхазии в борьбе с пандемией COVID-19, заявил глава Минздрава республики Эдуард Бутба.

«Мы постоянно общаемся с российскими коллегами. Существует много протоколов, и они каждый раз вносят множество изменений в зависимости от того, как меняется вирус», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам главы ведомства, медики России и Абхазии постоянно проводят консультации, встречи и консилиумы.

Бутба также отдельно поблагодарил российских коллег за работу в военном госпитале в Сухуме.

«Ещё раз огромное спасибо нашим российским коллегам, которые в столь сложное время приехали и стоят рядом с народом Абхазии», — добавил министр.

Военные медики российского мобильного госпиталя в Сухуме по состоянию на 2 ноября приняли более 1,4 тыс. пациентов с коронавирусом. Специалисты принимают пациентов, проводят диагностику и делают ПЦР-тесты на коронавирус круглосуточно.