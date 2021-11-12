В Британии выступили против вмешательства НАТО в решении миграционного кризиса

Министр вооружённых сил Великобритании Джеймс Хиппи призвал не полагаться на помощь НАТО в кризисе на белорусско-польской границе, сообщает The Daily Telegraph.

Как отмечает ИноТВ, Хиппи заявил, что Европейский союз должен самостоятельно заниматься защитой своих границ.

«В принципе и в первую очередь защищать свои границы — задача Европейского союза. Чем раньше ЕС отреагирует, тем лучше» — сообщил Хиппи.

Он добавил, что использование военных возможностей НАТО на внешних границах Евросоюза может быть «очень, очень опасным».

Ранее США, Великобритания и часть стран Евросоюза в Совете Безопасности ООН заявили, что миграционный кризис на границе с Польшей создан Белоруссией, и осудили действия Минска.

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал позором вытеснение мигрантов с территории Польши на белорусскую сторону.