В МИД России прокомментировали действия Запада в ситуации на границе с Белоруссией
- Reuters
«По большому счёту сейчас Запад демонстрирует коллективное, массовое попрание всех ценностей, о которых он говорил столько лет», — цитирует её РИА Новости.
Также она заявила, что в России надеются, что коллективный Запад не будет с себя снимать ответственность за ситуацию на границе.
Ранее военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в Минобороны Белоруссии в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.