В МИД России прокомментировали действия Запада в ситуации на границе с Белоруссией

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что страны Запада в ситуации с беженцами на границе Белоруссии, Польши и Литвы демонстрируют коллективное попрание ценностей, о которых сами заявляли на протяжении многих лет.

«По большому счёту сейчас Запад демонстрирует коллективное, массовое попрание всех ценностей, о которых он говорил столько лет», — цитирует её РИА Новости.

Также она заявила, что в России надеются, что коллективный Запад не будет с себя снимать ответственность за ситуацию на границе.

Ранее военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в Минобороны Белоруссии в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.