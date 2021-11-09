В МИД России прокомментировали действия Запада в ситуации на границе с Белоруссией

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что страны Запада в ситуации с беженцами на границе Белоруссии, Польши и Литвы демонстрируют коллективное попрание ценностей, о которых сами заявляли на протяжении многих лет.
В МИД России прокомментировали действия Запада в ситуации на границе с Белоруссией
  • Reuters

«По большому счёту сейчас Запад демонстрирует коллективное, массовое попрание всех ценностей, о которых он говорил столько лет», — цитирует её РИА Новости.

Также она заявила, что в России надеются, что коллективный Запад не будет с себя снимать ответственность за ситуацию на границе.

Ранее военного атташе при посольстве Польши в Минске вызвали в Минобороны Белоруссии в связи с безосновательными обвинениями в причастности белорусских военных к миграционному кризису.

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